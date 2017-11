Collector’s Edition zu The Seven Deadly Sins vorgestellt

Bandai Namco wird zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia eine Collector’s Edition in Europa veröffentlichen, deren Inhalte man heute genauer vorgestellt hat. Außerdem veröffentlichte man neue Informationen und einen neuen Trailer zum Spiel, das am 9. Februar 2018 mit deutschen Texten hierzulande für PlayStation 4 erscheinen wird.

Die Collector’s Edition beinhaltet:

The Seven Deadly Sins

Originales Laser-Cell-Artwork, exklusiv vom Studio des Animes entworfen

12cm große Figur von Meliodas von Banpresto

Collector Box

Bandai Namco veröffentlichte zudem Details zu dem Abenteuer-Modus und dem Duell-Modus. Im Abenteuer-Modus erleben Spieler die Geschichte des Animes, gespickt mit zusätzlichen Ereignissen aus der neuen Staffel. Man erkundet das Land auf dem Rücken von Hawks Mama und geht Gerüchten nach, um die Seven Deadly Sins zu finden.

Das Spiel enthält zudem mehrere Duell-Modi, in denen Spieler in traditionellen Arenen und Schauplätzen des Animes gegeneinander antreten. Man kann 1-vs-1-Kämpfe bestreiten oder in Teams im 2-vs-2 gegeneinander antreten. Charaktere rüstet man mit magischen Kristallen aus und man kann aus 20 spielbaren Kämpfern wählen.