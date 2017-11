Collector’s Edition zu Kingdom Come: Deliverance

Warhorse Studios und Deep Silver haben eine Sammler-Edition zum Mittelalter-RPG Kingdom Come: Deliverance angekündigt. Neben der limitierten Sammler-Edition gibt es auch eine Special Edition, die neben dem Spiel auch den DLC „Schätze der Vergangenheit“ mit neuen Schatzkarten sowie eine exklusive Rüstung für Henry enthält.

Die limitierte Sammler-Edition enthält die Special Edition des Spiels und zusätzlich:

Das offizielle Kingdom Come: Deliverance Steelbook

Eine 30x30cm Stoffkarte der mittelalterlichen Landschaft Böhmens für Kingdom Come: Deliverance

Eine 15cm hohe Figur von Henry in der Farbe Silber mit antikem Finish

Eine Auswahl des offiziellen Kingdom-Come-Deliverance-Soundtracks als Audio-CD

Ein 32-seitiges Hardcover-Artbook

Die Collector’s Edition kostet für Konsolen 79,99 Euro und für PCs nur 69,99 Euro und kann bei Amazon bereits vorbestellt werden. Kingdom Come: Deliverance erscheint am 13. Februar 2018 für PlayStation 4 und Xbox One sowie PCs.