Code Vein: Neue Details und ein Opening von Ufotable

Bandai Namco hat zahlreiche neue Details und Screenshots zum Action-Adventure Code Vein veröffentlicht. Im Fokus steht diesmal unter anderem der zuletzt in den japanischen Fachmagazinen vorgestellte Nicola Karnstein, ebenso wie die neuen Features „Ivy Blood Veil“ und der Blutcode. Auch ein neues Gebiet namens „Ridge of Frozen Souls“ wird euch auf Screenshots vorgestellt. Außerdem gibt es einen ersten Blick auf das Opening, das bei Ufotable entstanden ist.

Nicola Karnstein ist der kleine Bruder von Mia. Sie ziehen gemeinsam durch Vein und sind aufeinander angewiesen. Gemeinsam durchstreifen sie das neue Gebiet „Ridge of Frozen Souls”, bekannt als grausamer Gebirgspass, welcher mit begrenzter Sichtweite, schmalen Felsvorsprüngen und eisbedeckten Höhlen aufwartet.

Um im Vein zu überleben, müssen Spieler auf besondere Angriffe zurückgreifen. So ermöglicht Blutschleier dem Spieler zusätzlich „Ichor“ zu erhalten, dieses wird für den Einsatz von anderen Fähigkeiten benötigt. „Ivy Blood Veil“ lässt Hörner aus dem Boden schnellen, diese durchbohren Widersacher aus der Ferne. Spieler haben die Möglichkeit, je nach Situation auf unterschiedliche Blutschleier zurückzugreifen.

In Code Vein hat man die Möglichkeit, Waffen, Blutschleier und den Blutcode individuell auf den eigenen Spielstil anzupassen. Jeder Blutcode bringt, je nach Träger, eine andere besondere Fähigkeit mit sich. Durch das Ausrüsten haben Spieler die Möglichkeit, Fähigkeiten des ursprünglichen Besitzers zu nutzen.

Fans werden sich über die ersten Screenshots des Openings freuen, welches von Ufotable stammt, einem japanischen Studio, das bereits an Animes wie „God Eater“ und „Tales of Zestiria the X“ gearbeitet hat.