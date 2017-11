Cinematic-Launchtrailer zur Nioh Complete Edition

Koei Tecmo hat den Launchtrailer zur Complete Edition von Nioh veröffentlicht, die gleichzeitig auch die Veröffentlichung des bisher nur für PS4 erhältlichen Spiels für PCs bedeutet. Die Complete Edition bietet alle drei bisher veröffentlichten DLCs. Exklusiv gibt es den „Dharmachakra-Kabuto“, einen Helm, den es nur in der PC-Version geben soll. Neu ist auch, dass alle sieben Waffenarten von Beginn an zur Verfügung stehen. Ein neuer Action Mode bietet 60fps und ein neuer Movie Mode eine 4K-Auflösung, dafür aber natürlich weniger Frames per Second.

In Japan wird die Complete Edition auch für PlayStation 4 erscheinen, dann sogar im Handel. Die Veröffentlichung für PCs ist weltweit via Steam bereits erfolgt. In Japan erscheint die PS4-Version am 7. Dezember.