Captain Tsubasa: Dream Team erscheint für Mobilgeräte

Captain Tsubasa ist aus der Kindheit vieler Menschen nicht wegzudenken – und könnte bald wieder auf die Bildfläche treten. Im Dezember 2017 ist die globale Veröffentlichung von Captain Tsubasa: Dream Team für Android und iOS geplant, das seit Juni 2017 bereits in Japan erhältlich ist und dort über vier Millionen Mal heruntergeladen wurde. Entwickler KLab hat nun die Pre-Kickoff-Kampagne eingeleitet, also die Vorab-Registrierung zum Spiel, bei der es wie üblich zahlreiche Boni zu holen gibt. Das Spiel wird in sechs Sprachen lokalisiert, darunter Deutsch.

Captain Tsubasa: Dream Team ist eine Kopf-an-Kopf-Fußball-Simulation, die auf der klassischen Fußball-Manga-Serie basiert, die auf der ganzen Welt unzählige Fans hat – Captain Tsubasa. Die Spieler haben die Möglichkeit, die Fußballlegenden Tsubasa, Misaki, Hyuga und alle Fan-Lieblinge der Serie zu trainieren, um ihr eigenes Dreamteam aufzubauen. Die Kicker treten dann mit ihren eigenen Teams auf dem Platz an, um die Vorherrschaft im Fußball gegen die K.I. zu erlangen – oder messen sich mit Freunden oder anderen Spielern aus der ganzen Welt in Online-Spielen.

Captain Tsubasa: Dream Team wird free-to-play sein.