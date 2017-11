Idea Factory hat die Boxarts zu Code: Realize ~Shirogane no Kiseki~ für die gewöhnliche Fassung sowie für die limitierte Edition des Videospiels enthüllt.

Die Nebengeschichte spielt in einem Maid-Café in der silbernen Welt. Neben einer normalen Edition wird es eine limitierte Version geben, die zum Spiel die CDs „Destination of Her Love“ und „Questionnaire for the Lupin Crew“ enthält.

In Japan erscheint der Titel am 21. Dezember für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu