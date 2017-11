Blue Reflection könnte einen Nachfolger erhalten

In einem Interview mit Dengeki PlayStation sprach Produzent Junzo Hosoi über die Zukunft von Blue Reflection. „Wir hören viele Meinungen, die sich nach einem Nachfolger sehnen“, sagt Hosoi gegenüber dem Magazin. Hosoi weiß zwar nicht recht, ob sich etwas daraus ergeben wird, aber Mel Kishida (Supervisor und Character Designer des Spiels) und das Team versuchen bereits, Wege zu finden, um Blue Reflection fortzuführen.

Zusätzlich sagte der Produzent: „Die Stimmen unserer Fans sind überaus wichtig, deshalb unterstützt uns bitte auch in Zukunft weiterhin.“ Blue Reflection erschien im März 2017 in Japan und September 2017 im Westen für PCs und PlayStation 4. In Japan ist zudem eine Version für PlayStation Vita erhältlich. Lest hier unseren Test zum Spiel.

via Gematsu