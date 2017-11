BlazBlue: Cross Tag Battle: Publisher für Nordamerika

Arc System Works America, die neu gegründete Niederlassung in Nordamerika von Arc System Works, wird das Fighting Game BlazBlue: Cross Tag Battle in dieser Region vertreiben. Der Titel wird das erste Videospiel, für dessen Vertrieb die frisch gegründete Niederlassung arbeiten wird. In einer japanischen Mitteilung wird erklärt, dass Arc System Works America für den Verkauf, für das Marketing, die Werbung und für die Arbeiten an der Lokalisierung der entwickelten Spiele von Arc System Works verantwortlich ist.

Zu den Kämpfern in BlazBlue: Cross Tag Battle gehören Ragna the Bloodedge, Jin Kisaragi, Rachel Alucard, Noel Vermillion und Hazama aus BlazBlue, Yu Narukami, Chie Satonaka und Yosuke Hanamura aus Persona 4 Arena Ultimax, Hyde, Waldstein und Linne aus Under Night In-Birth sowie Weiss Schnee und Ruby Rose aus RWBY.

Der Titel soll 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und für PCs erscheinen.

via Gematsu