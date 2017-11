Battle of Blades: Veröffentlichungstermin für Japan

Square Enix wird Battle of Blades für iOS und Android am 27. November in Japan veröffentlichen. Im September hat der Entwickler den Titel angekündigt. Spieler erwarten Echtzeitkämpfe im Online-Team-Play, in denen sie sich gut aufeinander abstimmen müssen, um zu gewinnen. Es gibt aber auch einen Einzelspielermodus, in dem die Helden heilige Schätze und Klingen-Kristalle suchen. Auf einem Mana-Board stärkt man seine Fähigkeiten und das Aussehen ändert man durch das Ausrüsten von Accessoires. Das Szenario für die Einzelspielerkampagne stammt aus der Feder von Yuuichirou Higashiide (Fate/Apocrypha und Ayaka Shibito).

Die offizielle Webseite findet hier im Internet.

via Gematsu