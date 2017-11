Attack on Titan 2: Neuer Trailer zeigt Titan-Monokumas

By

Spike Chunsoft hat einen neuen Trailer zu Attack on Titan 2: Future Coordinates veröffentlicht, der euch die Zusammenarbeit des Videospiels mit der Serie Danganronpa präsentiert. Die Monokumas kommen als „Titanen“ in verschiedenen Größen vor. Die kleineren Versionen erreichen eine Höhe von drei Metern, ihre größeren Vertreter ragen bis zu 60 Meter in den Himmel. Alle Wesen werden von Tarako vertont. Gelingt es euch, diese Mission zu erfüllen, erhaltet ihr ein Monokuma-Kostüm für euren Charakter.

In Japan erscheint der Titel am 30. November für Nintendo 3DS.

via Gematsu