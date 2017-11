Atelier Lydie & Suelle: Mireille, Onett und Grace

Der heutige Artikel zu Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings stellt euch drei neue Charaktere der Mysterious-Serie vor. Zu diesen Figuren gehören Mireille Ferrié Adalett, Onett Marlen und Grace. Weiterhin geht der Bericht auf die Funktion „Combination Arts“ und auf die Schmiede ein.

Mireille Ferrié Adalett

Gesprochen von: Youko Hikasa

Designer: NOCO

Alter: 25

Größe: 166cm

Beruf: Empfangsdame/ Prinzessin

Eine Frau, die im königlichen Schloss in Melveille als Empfangsdame tätig ist. In diesem Bereich ist sie sehr talentiert. Dabei geht sie nicht nur ihrer gewohnten Arbeit nach, sondern kümmert sich selbstständig um Bürotätigkeiten und alle Dinge, die den Rang der Werkstätten betreffen. In Wahrheit ist sie die ältere Schwester von Matthias und die Prinzessin des Königreiches Adalett. Mireille ist sehr elegant und die nächste Anwärterin auf den Thron.

Onett Marlen

Gesprochen von: Hana Takeda

Designer: Yuugen

Alter: ?? (verstorben)

Größe: 162cm

Beruf: Hausfrau

Rogers Ehefrau und die Mutter von Lydie und Suelle. Vor drei Jahren starb sie an einer Krankheit, die damals weit verbreitet war. Onett war ein positiver Mensch und hatte ein sonniges Gemüt. Immer, wenn sie einen Raum betrat, wurde die Atmosphäre aufgehellt. Ihr einziger Wunsch war Frieden und Glück für ihre Familie.

Grace

Gesprochen von: Sayaka Kinoshita

Designer: Yuugen

Alter: 55

Größe: 163cm

Beruf: Nonne

Eine Frau, die für die Venue-Kirche als Nonne arbeitet und von den Menschen „Schwester Grace“ genannt wird. An ihren freien Tagen organisiert sie Events für die Menschen, um sie zu unterhalten. Ihr Aussehen ist sehr jung, obwohl ihr Alter 55 Jahre beträgt. Grace bedauert einen Zwischenfall, der sich in der Vergangenheit ereignet hat.

Die Zwillinge und ihre Verbündeten werden Monster in der realen Welt sowie in den Welten bekämpfen, die sich in den Gemälden befinden. Durch diese Mischung können sie ihre Aufträge erfüllen und gelangen an seltene Materialien für die Synthesen. In den Gefechten agieren die Charaktere als Paare. Dabei sind die Techniken der hinteren Teilnehmer davon abhängig, welche Attacken von den vorderen Kämpfern ausgeführt werden.

Nutzt ihr Gegenstände in den Gefechten, ist es einfacher, die Feinde in den Zustand „Break“ zu versetzen. In diesem Zustand sind die Gegner kurzzeitig bewusstlos und können nicht agieren, wodurch ihr einen Vorteil erlangt. Jede Figur kann Objekte einsetzen, allerdings können einige Personen nur eine begrenzte Varietät von Gegenständen verwenden.

Die Techniken „Combination Arts“ sind besondere Moves, die von mehreren Charakteren ausgeführt werden. Für die Aktivierung muss eine Leiste aufgebaut werden, die durch den erlittenen Schaden der Frontkämpfer und die „Follow Skills“ der hinteren Leute gesteigert wird. Auf dem Bildschirm wird euch angezeigt, wann die Auslösung einer solchen Fähigkeit möglich ist.

Eines Tages entdecken die Zwillinge die Schmiede in Melveille. Durch die Lieferung von bestimmten Materialien kann der Inhaber neue Waffen und Rüstungen schmieden.

In Japan wird Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings am 21. Dezember für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Firmen Koei Tecmo und Gust gaben bereits offiziell bekannt, dass der Titel Anfang 2018 für Nintendo Switch, PlayStation 4 und für PCs im Westen veröffentlicht wird.

via Gematsu