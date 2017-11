Atelier Lydie & Suelle: Corneria, Pamela und Hagel

In einer der letzten News zu Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings haben wir euch bereits mitgeteilt, dass die Charaktere Corneria, Pamela Ibis und Hagel, die bereits aus den älteren Teilen der Serie bekannt sind, einen Auftritt im neusten Ableger haben werden. Heute stellen wir euch die genannten Figuren näher vor.

Corneria

Gesprochen von: Yui Kondou

Designer: NOCO

Alter: 23

Größe: 149cm

Beruf: Händlerin Eine Frau, die den Laden „Corneria Company“ betreibt, der sich im benachbarten Land in Kirchen Bell befindet. Sie kam nach Melveille, um ihre Vorräte aufzustocken und den Markt zu prüfen. Als die Prüfungen für die Ränge der Werkstätten starten und die Alchemisten mit ihren Projekten beginnen, sieht Corneria eine gute Möglichkeit für lohnende Geschäfte. Mit ihren Fähigkeiten kann sie Gegenstände verdoppeln.

Pamela Ibis

Gesprochen von: Asuka Tanii

Designer: NOCO

Alter: ??

Größe: 158cm

Beruf: Nonne Eine Frau, die in Kirchen Bell als Nonne arbeitet. Dort sollte sie auch vor Ort sein, doch irgendwie gelangte sie in einen Wagen, der nach Melveille fuhr. Nun muss sie dort bleiben, bis sie für ihre Reisekosten gesammelt hat. Pamela hat eine ruhige Art, ist als Nonne sehr talentiert und innerhalb der Kirche sehr bekannt. Sie verkauft euch verschiedene Gegenstände.

Hagel Gesprochen von: Fumihiko Tachiki

Designer: NOCO

Alter: 43

Größe: 190cm

Beruf: Schmied Ein Mann mit einer enormen Körperstatur, der in Melveille eine Schmiede betreibt und eine Glatze trägt. Seiner Familie entstammen seit Generationen Schmiede und er führt die Tradition mit einer großen Leidenschaft fort. Hagel ist eine fröhliche Person, ist freundlich und liebt den Gesang.