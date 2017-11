Artdink arbeitet offenbar an einem Action-RPG für PS4

Artdink arbeitet offenbar an einem neuen Action-RPG für PlayStation 4, das geht aus einem Job-Listing hervor. Nach einem Aufruf sucht eine nicht näher bezeichnete Firma Programmierer für die Arbeit an einem „PlayStation 4 Action-RPG“. Laut Listing hat die Firma einen guten Namen bei Stadtsimulationen, feiert in diesem Jahr ihren 30. Geburtstag und ist nur wenige Schritte von der Tsukishima Station entfernt. Artdink erfüllt alle drei dieser Kriterien, es muss also mit dem Teufel zugehen. Zuletzt entwickelte Artdink die Action-RPGs Sword Art Online: Lost Song für PS3 und PS Vita sowie Macross 30 für PS3. Bekannt ist das Studio für die Simulationsreihe A-Train.

via Gematsu