Arc System Works öffnet Niederlassung in Nordamerika

Arc System Works America lautet der Name der Niederlassung des japanischen Spieleentwicklers und -verlegers, der nun einen Sitz in Torrance, Kalifornien erhält. Dies geschieht, „um das Unternehmen und das Angebot an Fans in der Region auszuweiten.“ CEO Minoru Kidooka sagte Folgendes zum Thema:

Seit der Gründung vor 30 Jahren befindet sich Arc System Works an der Spitze der 2D-Kampfspiel-Entwicklung, indem der Entwickler Technik und das Ausdrucksvermögen von traditioneller japanischer Animation in einer Weise paart, die die Welt so noch nie gesehen hat. Dies, um den Fans weltweit Unterhaltung zu bieten. Obwohl wir unsere Spiele in der Vergangenheit mit lokalen Partnern nach Nordamerika bringen konnten, zielen wir mit „Arc System Works America, Inc.“ darauf ab, die Kommunikationskanäle zwischen Fans und Entwickler zu verbessern, damit die Stimmen der Fans definitiv gehört werden und deren Meinungen auch in die Spiele hineinfließen. Während wir uns entwickeln, werde ich persönlich dafür sorgen, dass wir unseren Slogan „Action“ „Revolution“ „Challenge“ niemals aus den Augen verlieren werden. Ich freue mich auf die Herausforderung, die Gründung der neuen Niederlassung zu vollenden und die Entwicklung weiterer aufregender und innovativer Erfahrungen voranzuführen, für all die Fans, die diesen nächsten Schritt in der Geschichte unseres Unternehmens ermöglicht haben.

Explizite Pläne für die Zukunft wurden noch nicht genannt, aber vielleicht wird Arc System Works die nordamerikanische Lokalisierung von ihrem neuen Titel BlazBlue: Cross Tag Battle selbst in die Hand nehmen?

via Gematsu, Arc System Works