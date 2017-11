Aquaplus sucht Designer für Utawarerumono und ToHeart

Der Entwickler Aquaplus sucht nach Designern im Bereich 3D CG für neue Projekte, die sich auf die Serien Utawarerumono und ToHeart beziehen. Die Firma sucht Mitarbeiter für die folgenden Bereiche der Spielentwicklung:

3D CG Designer (Charaktermodelle)

3D CG Designer (Charakterbewegung)

Grafikprogrammierer

Bereits in der letzten Woche hat Aquaplus nicht nur das Remake Utawarerumono: Chiriyuku Mono he no Komoriuta angekündigt, sondern auch die Arbeiten an weiteren Projekten, die sich mit der Serie Utawarerumono beschäftigen, bestätigt. Einer der Titel soll zum Genre der Action-Spiele gehören und trägt den Codenamen „UTZ“.