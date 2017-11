Ankündigung von Shining Resonance Refrain für PS4

By

Die aktuelle Ausgabe der Weekly Famitsu enthüllt mit einem Artikel den Titel Shining Resonance Refrain für PlayStation 4. Der Titel soll am 29. März 2018 für die genannte Plattform in Japan erscheinen. Es handelt sich dabei um ein Remaster von Shining Resonance. Dieses Rollenspiel erschien im Dezember 2014 in Japan. Das Remaster wird mit zusätzlichen Elementen und einer verbesserten Grafik ausgestattet.

Eines der neuen Spielelemente nennt sich „Refrain Mode“ und bietet ein Was-wäre-wenn-Szenario an.

Auf einem uralten Kontinent existiert ein Land der Götter, genannt Alfheim. Lange Zeit ist vergangen, seitdem dort die Drachen lebten, die einst mächtige Wesen waren. Ihre Seelen wurden kristallisiert und in der Welt verstreut. Aber ein Drache überlebte.

Die imperiale Armee war auf der Suche nach den Kräften dieses verlorenen Drachen. „Dragon Slayer“, die dem Drachen schaden wollten, sind aufgetaucht. Ein junges Mädchen rettet den Drachen und löst dadurch eine schicksalhafte Begegnung aus.

via Gematsu