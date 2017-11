Animal Crossing: Pocket Camp stürmt die Charts

Animal Crossing: Pocket Camp konnte schon Stunden nach der Veröffentlichung erste Erfolge feiern. Kaum war das Spiel auf dem Markt, war es die am meisten heruntergeladene App (#1 in „Downloaded App“) im US-App-Store. Im japanischen Store sicherte sich der Titel einen Platz unter den besten zehn Applikationen in der Kategorie „highest grossing“ – den umsatzstärksten Apps also. Auch in vielen anderen Ländern ist die App sehr erfolgreich. So stürmte sie auch in Frankreich, Deutschland oder Spanien die Charts.

Eure Aufgabe in Animal Crossing: Pocket Camp ist es, einen Zeltplatz mit Leben zu füllen. Als Zeltplatzwart helft ihr den Bewohnern, ihre Problemchen zu lösen und erhaltet so zahlreiche Belohnungen und Materialien, aus denen ihr Möbel wie z. B. eine Couch herstellen könnt. Durch das Ausführen von Aufträgen und durch Unterhaltungen könnt ihr den Freundschaftsgrad zu den Bewohnern vertiefen, die euch dann immer öfter besuchen kommen.

via Siliconera