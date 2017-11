Release-Termin zu Animal Crossing: Pocket Camp

Nintendo hat bekanntgegeben, dass Animal Crossing: Pocket Camp am 22. November erscheinen wird. Nach dem Soft-Launch des Spiels in Australien wird es also schon in wenigen Stunden weltweit für Mobilgeräte zur Verfügung stehen. Der Launch des Spiels wurde nicht nur von Animal-Crossing-Fans, sondern vor allem auch von Nintendo-Investoren sehnlichst erwartet. Es ist der nächste aussichtsreiche Vorstoß von Nintendo ins Mobile-Gaming nach Miitomo, Fire Emblem Heroes und – anteilsweise – Pokémon Go.

Eure Aufgabe in Animal Crossing: Pocket Camp ist es, einen Zeltplatz mit Leben zu füllen. Als Zeltplatzwart helft ihr den Bewohnern, ihre Problemchen zu lösen und erhaltet so zahlreiche Belohnungen und Materialien, aus denen ihr Möbel wie z. B. eine Couch herstellen könnt. Durch das Ausführen von Aufträgen und durch Unterhaltungen könnt ihr den Freundschaftsgrad zu den Bewohnern vertiefen, die euch dann immer öfter besuchen kommen.

Alle Materialien können gesammelt werden, doch mit Blatt-Bons kann man bei Tom Nook auch Materialien auffüllen, an denen es mangelt. Blatt-Bons erhält man im Spielverlauf oder natürlich gegen Echtgeld – so finanziert sich Animal Crossing: Pocket Camp, das ansonsten Free-to-Play ist. Viele weitere Details zum Spiel bietet die offizielle deutsche Website, die bereits online ist und auf der ihr euch auch für die App vorabregistrieren könnt.