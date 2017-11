Anata no Shikihime Kyouikutan: Infos zum Spielsystem

Nippon Ichi Software hat wieder mehrere Details zu Anata no Shikihime Kyouikutan (Your Four Knight Princesses Training Story) enthüllt, die euch mehr über die besonderen Spielelemente verraten. Heute geht es um das System, in dem ihr als Lehrer fungiert, um die Parameter der Prinzessinnen zu steigern, und die Objekte „Knowledge Materia“.

Die Geschichte spielt in einer Welt, in der Schwerter, Magie und „Relikte“ einer uralten Zivilisation existieren. Ihr übernehmt die Rolle eines kampferprobten und erfahrenen Ritters, der die Aufgabe erhält, die vier „Relic Islands“ zu besuchen. Zudem seid ihr ein Lehrer und erfüllt die Mission, vier Prinzessinnen auszubilden. Jede von ihnen ist an eine Macht gebunden. Welche Prinzessin werdet ihr im Kampf anweisen? Was für Schlussfolgerungen erwarten euch? Die Wahl liegt durch eure Entscheidungen bei euch.

Das System „Direct Teaching“ lässt euch eine Prinzessin direkt loben oder tadeln. Die Funktion steht euch nicht nur in den Gefechten, sondern auch in den gezeigten Dialogen zur Verfügung. Im Anschluss erwarten euch ein Wechsel ihrer Rede sowie besondere Szenen. Durch die Verwendung der angesprochenen Funktion erhaltet ihr „Knowledge Materia“. Diese Objekte werden dazu benötigt, um eine Prinzessin zu stärken. Zu den Parametern der Damen gehören folgende Eigenschaften:

Kampfkünste

Bildung

Tapferkeit

Moral

Vertrauen

Entwickelt ihr diese Parameter, verstärkt sich die Angriffskraft sowie die Verteidigung einer Prinzessin. Außerdem lernt sie auf diesem Weg neue Fähigkeiten.

Der Protagonist und die Prinzessin sind Kommandanten und führen ihre eigene Armee in die Schlacht. Eine große Armee setzt sich aus verschiedenen Typen von Soldaten zusammen, die einen individuellen Kampfstil pflegen. Führt die Prinzessin als Kommandant die Einheit an, könnt ihr durch die Funktion „Direct Teaching“ ihre Aktionen loben oder tadeln. Je nach Entscheidung übt ihr einen Effekt auf die Dame aus:

die Kampfkraft der Prinzessin steigt enorm an

die Lebensenergie der Heldin wird geheilt

die Prinzessin ist nicht mehr in der Lage zu kämpfen und flieht

In Japan erscheint der Titel am 25. Januar 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita.

via Gematsu