Kampfspiel My Hero Academia: One’s Justice enthüllt

By

In der aktuellen Ausgabe des Weekly-Jump-Magazins kündigt Bandai Namco My Hero Academia: One’s Justice an, ein neues Action-Kampfspiel für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Das Spiel wird durch Attacken zerstörbare Umgebungen enthalten.

Ein erster Trailer wird auf der Jump Festa 2018 gezeigt, welche vom 15. bis zum 17. Dezember stattfindet. Weitere Informationen sind derzeit nicht bekannt, jedoch gibt es Abbildungen der Magazinseiten und die „Mikrowellen„-Webseite mit Countdown zum Spiel.

via Gematsu