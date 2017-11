20 Minuten neues Gameplay aus Monster Hunter: World

By

Capcom hat zwei neue Videos zu Monster Hunter: World veröffentlicht, die euch 20 Minuten aus der Spielmechanik des Videospiels präsentieren. Die Aufnahme zeigt euch die Verwendung der verschiedenen Waffen, die Arten der Monster, die Erstellung der Spielfigur, die Basis und die Gebiete, die ihr im Spielverlauf erkundet.

Monster Hunter: World erscheint für PlayStation 4 und Xbox One am 26. Januar 2018 weltweit. Eine PC-Version folgt später. Wenn ihr PlayStation-Plus-Nutzer seid, könnt ihr vom 9. bis 12. Dezember an der exklusiven Beta zu Monster Hunter: World teilnehmen. Dabei habt ihr die Gelegenheit drei Monster zu jagen: den hungrigen Großjagras, den feuerspeienden Anjanath sowie den gut gepanzerten Barroth.

via Gematsu