Zwei: The Ilvard Insurrection: Termin für PC-Version steht

Wie XSEED Games mitteilte, wird Zwei: The Ilvard Insurrection am 31. Oktober für PCs via GOG, Steam und Humble Store erscheinen. Der Preis beträgt 29,99 Euro, wobei zur Veröffentlichung ein Rabatt in der Höhe von 10 Prozent gewährt wird.

Ragna Valentine ist ein Pilot, ein Schatzjäger und ein Kurier, der sein Leben damit verbringt, Abenteuer im Himmel über Granvallen zu erleben. Als er sich eines Tages mit einer gewöhnlichen Lieferung beschäftigt, wird er von zwei berittenen Drachen angegriffen. Sein Flugzeug wird zerstört. Glücklicherweise wird sein Absturz von einer Person beobachtet, die ihn aus seiner tödlichen Lage befreien kann. Die Vampirprinzessin Alwen du Moonbria rettet Ragna vor seinem nahenden Tod und geht mit ihm einen Blutvertrag ein. Ragna behält sein Leben, allerdings muss er dafür ihr Dienstmann werden.

Der Auftrag, den Alwen ihm gibt, ist nicht einfach zu erfüllen. Der Held soll die Magie, die Alwen gestohlen wurde, bergen und ihr helfen, ihr Schloss wiederzugewinnen. Gemeinsam begibt sich das ungleiche Duo in ein großes Abenteuer. Während Ragna sich um den Nahkampf kümmert, greift Alwen mit ihrer verbleibenden magischen Kraft die Feinde aus der Entfernung an. Ihr könnt schnell zwischen den beiden Charakteren wechseln und damit verheerende Kombos starten. Erfahrung verdient ihr durch Nahrung, deren Einsatz ihr bestimmt. So ist es auch möglich, das gesamte Spiel auf Stufe 1 zu spielen, wenn man sich dieser Herausforderung stellen will. Über 2.000 Zeilen werden in englischer Sprache vertont.

Das Kampfsystem läuft in Echtzeit und ist an ein einzigartiges Levelsystem gebunden. Ihr entscheidet, zu welchem Zeitpunkt ihr die Erfahrungspunkte verteilt. Gegen die gigantischen Bosse kämpfen Haustiere an eurer Seite. Weitere besondere Merkmale des Spiels sind, neben Vampiren, Schatzjägern, Ninja und Katzenmenschen, alte Flugzeuge, verzauberte Schlösser, Roboter sowie Hühner, die Bomben legen.

via Gematsu