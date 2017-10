Yuuki und Strea sind in Sword Art Online: Fatal Bullet

By

Yuuki und Strea werden in Sword Art Online: Fatal Bullet auftauchen. Ihre Kostüme und Kampfaktionen sind dabei auf „Gun Gale Online“ angepasst. Die Informationen stammen aus der aktuellen Ausgabe der Dengeki PlayStation. In diesem Bericht werden dazu die bereits bekannten Figuren Llen und Pitohui aus Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online besprochen, die nach der Veröffentlichung von Sword Art Online: Fatal Bullet durch ein größeres Update in das Spiel gebracht werden.

Weiterhin berichtet der Artikel über „Ultimate Fiber Gun“ und die verschiedenen Kampfmodi. In Japan erscheint das Videospiel am 8. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und für PCs. Im Westen soll der Titel Anfang 2018 erscheinen.

via Gematsu