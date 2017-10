Yono and the Celestial Elephants für Switch erhältlich

Seit gestern ist Yono and the Celestial Elephants für Nintendo Switch im eShop erhältlich. Das Puzzle-Adventure sieht Elefant Yono in der Hauptrolle vor, der es im Zeitalter der feudalen Menschheit mit untoten Knochengeschöpfen und Mechani-Robotern zu tun bekommt. In diesem Zeitalter waren Elefanten noch die Beschützer der Welt, nicht nur Zoobewohner.

Ihr löst Puzzles, findet Schätze, und kämpft. Vor allem euer Rüssel kommt dabei zum Einsatz, den ihr mit Luft, Wasser oder anderen Dingen vollsaugt. Vier Städte dürfen besucht werden, drei Verliese warten auf die Erkundung ebenso wie Wälder und Höhlen. Yono and the Celestial Elephants kostet 14,99 Euro.