Erkundung in der Nacht in Yomawari: Midnight Shadows

NIS America hat ein neues Video zu Yomawari: Midnight Shadows veröffentlicht, welches den englischen Titel „Exploring in the Dark“ trägt und euch einige der düsteren Szenen aus dem Videospiel zeigt.

Der Nachfolger zum Kult-Horror-Hit Yomawari: Night Alone aus dem Jahre 2016, Yomawari: Midnight Shadows, präsentiert zwei neue Mädchen – Yui und Haru – und Geister, die sie jagen. Getrennt durch einen mysteriösen Angreifer erkundet jedes Mädchen heimgesuchte und bizarre Orte, stellt sich dem Terror der Nacht und stellt seinen Mut und seine Weisheit auf die Probe um zu überleben und sich mit dem jeweils anderen Mädchen wieder zu vereinen.

Am 24. und 27. Oktober erscheint das Spiel in Nordamerika respektive Europa für PlayStation 4, PlayStation Vita und auf PCs via Steam. Bei Amazon könnt ihr euch die Handelsfassung für nur 29,99 Euro vorbestellen.

via Gematsu