World End Syndrome: Erster Blick und Details zum Spiel

Vor wenigen Tagen hat Arc System Works das Love-Adventure-Spiel World End Syndrome angekündigt. Der Titel wird von Toybox entwickelt und soll für Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Für das Szenario ist Tomio Kanazawa zuständig, um das Design der Charaktere kümmert sich Yuuki Katou und für die Musik ist Niita Takashi tätig.

Der Schauplatz der Handlung ist eine Stadt, die sich an einer Küste befindet und den Namen Mihate-chou trägt. Durch unerwartete Ereignisse zieht der Protagonist an diesen Ort und trifft auf liebliche Heldinnen, mit denen er einen unvergesslichen Sommer erleben wird.

„Diese Welt… ich wünschte, sie würde vergehen“.

Nach einem bestimmten Ereignis verlässt der Protagonist seine Heimat und zieht zu seinem Onkel, den er kaum kennt, und landet in der Stadt Mihate-chou, die an einer Bucht liegt. Mit seinen neuen Freunden verbringt er seinen Alltag in der Schule, doch was erwartet ihn in dieser ruhigen Stadt? In Abhängigkeit davon, wie ihr die Tage mit den Damen verbringt, wird sich die Welt des jungen Mannes dramatisch verändern.

Maimi Kusunose (gesprochen von Hisako Tojo):

Sie ist die Cousine des Protagonisten und eine fröhliche Person. Durch ein unerwartetes Ereignis gelangt ihr Cousin in ihr Leben, mit dem sie fortan unter einem Dach lebt. Maimi ist Mitglied im Tennisclub und ist nicht nur unter den Jungen, sondern auch unter den Mädchen beliebt.

Miu Amana (gesprochen von Shiori Izawa): Ein geheimnisvolles und ruhiges Mädchen, welches sich von ihren Mitmenschen isoliert. Sie ist die Vorsitzende der Clubaktivitäten und wird von den anderen Schülern „Miss Research“ genannt.

In Japan soll der Titel 2018 erscheinen. Derzeit liegt der Entwicklungsfortschritt bei 80 Prozent.

via Gematsu