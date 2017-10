Wii-Shop-Kanal wird Anfang 2019 eingestellt

By

Nintendo Wii hatte einen riesigen Erfolg, doch die Veröffentlichung der Konsole ist mittlerweile 11 Jahre her. In der Zeit, als sie noch aktuell war, erschienen im digitalen Shop der Nintendo-Konsole zahlreiche Spiele, welche größtenteils ausschließlich digital zu erwerben waren. Auch die Virtual Console fand auf der Konsole ihren Anfang. Doch alles Gute hat einmal ein Ende, wie Nintendo nun ebenfalls beweist.

In einer offiziellen Mitteilung gab Nintendo bekannt, den Wii-Shop-Kanal am 31. Januar 2019 einzustellen. Das bedeutet, dass ihr nur noch bis zu diesem Datum im Shop Spiele kaufen und herunterladen könnt. Das Hinzufügen von Wii-Punkten, welche die Währung im Shop darstellen, funktioniert sogar nur noch bis zum 26. März 2018 um 22:00 Uhr.

Ab wann man den Shop komplett schließen wird, also auch bereits gekaufte Spiele nicht mehr neu zum Herunterladen bereitstellt, wird Nintendo noch genauer bekanntgeben. Fest steht jedoch, dass dies auch 2019 passieren soll. Bis dahin sollte man also alle Titel auf einer SD-Karte gesichert haben, um in Zukunft noch darauf zugreifen zu können.

via Nintendo