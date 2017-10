Weitere spielbare Charaktere aus The Seven Deadly Sins

By

Bandai Namco hat zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia weitere Charaktere vorgestellt, die im Videospiel zu den spielbaren Figuren gehören. Zu den Personen, die heute gezeigt werden, zählen Guila, Jericho, Howzer, Griamore, Gilthunder, Arthur und Slader.

Guila: Eine gut ausbalancierte Kriegerin, die Attacken verwendet, die eine größere Reichweite besitzen und auf dem Feuer-Element basieren. Ihr Angriff „Explosion“ ist nur ein Beispiel aus ihrem Repertoire.

Jericho: Sie gehört zur neuen Generation der Ritter, reagiert sehr agil und verwendet magische Attacken.

Howzer: Die Kraft seines Ranges der Kategorie „Silber“ der Heiligen Ritter dient nicht nur zu seiner Zierde. Er befehligt den Wind und erzeugt Tornados, die seine Feinde überwältigen.

Griamore: Er ist mit Techniken ausgestattet, die als Angriff dienen, aber auch für eine Verteidigung sorgen. Durch seine enorme Körpergröße besitzt er eine mächtige Stärke.

Gilthunder: Gilthunder kontrolliert den Blitz und bewegt sich sehr schnell. Er kann mehrere Attacken ausführen, wobei die Distanz keine Rolle spielt.

Arthur: In einer Hand trägt er das Schwert „Sequence“ und bekämpft seine Feinde mit schnellen Bewegungen.

Slader: Sein Schwert ist wie eine Säge geformt. Mit dieser Waffe kann er verschiedene Techniken ausführen.

In Europa und Nordamerika soll das Videospiel Anfang 2018 für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu