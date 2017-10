Voez: Termin für physische Version in Japan für Switch

Wie es bereits in den Medien erwähnt wurde, wird in Japan eine physische Retail-Version des Rhythmusspiels Voez für Nintendo Switch erscheinen. Laut Flyhigh Works soll diese Fassung am 25. Januar 2018 in den Handel gelangen.

Die Besonderheit an der kommenden Fassung ist die Unterstützung von Controllern. Bisher ist das Rhythmusspiel nur über eine Berührungsfunktion steuerbar. Somit ist die physische Version auch im TV-Modus der Plattform spielbar. Dazu soll die kommende Edition mit weiteren Elementen ausgestattet werden, die noch nicht verraten wurden.

Weltweit hat sich der Titel für Nintendo Switch über 45.000 Mal durch Downloads verkauft.

via Gematsu