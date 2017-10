Video Game Music in Concert besucht Reutlingen

Am 26. Oktober besucht die Konzertreihe Video Game Music in Concert Reutlingen. Dort könnt ihr in der Württembergischen Philharmonie ab 20:00 Uhr den feinen Klängen aus Final Fantasy, The Great Giana Sisters und Turrican 2 lauschen. Die unter anderem von Nobuo Uematsu und Chris Hülsbeck komponierten Titel wurden einmal mehr von Jonne Valtonen arrangiert. Die Leitung des Orchesters in Reutlingen übernimmt Fawzi Haimor, Fans von Videospielkonzerten wird auch Pianist Mischa Cheung ein Begriff sein, der ebenfalls mitspielt. Durch den Abend führt Simon Krätschmer.

Nachfolgend das folgende Programm laut offizieller Webseite:

Jonne Valtonen: In a Roundabout Way (Fanfare: Final Symphony II)

Martin Schiøler: Clash of Clans – Medley

Nobuo Uematsu: Blue Dragon – Waterside

Nobuo Uematsu, Final Fantasy – Concerto for Piano and Orchestra Chris Huelsbeck: Turrican II – Concerto for Laser and Enemies

Ari Pulkkinen, Iimari & Salla Hakkola, Herni Sorval: Angry Birds – Medley

Hiroki Kikuta: Secret of Mana – Main Theme

Nobuo Uematsu: Final Symphony – Final Fantasy VII Symphony, 3rd Movement

Chris Huelsbeck: Great Giana Sisters – Suite

Karten sind über die Webseite der Philharmonie erhältlich!