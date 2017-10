Unsung Story erscheint für PS4, Xbox One und Switch

Unsung Story ist bisher eher eine untold story. Ins Leben gerufen wurde das Projekt 2014 mit einer vielversprechenden Kickstarter-Kampagne, angeführt unter anderem von Vagrant-Story-Macher Yasumi Matsuno. 660.000 US-Dollar spielte die Kampagne ein, der Release war für 2015 geplant. Im September 2015 wurde deutlich, dass nicht alles nach Plan läuft. „Unglückliche finanzielle Umstände“, Entlassungen und eine Neuausrichtung des Projektes, die nicht allen Unterstützern gefallen hat, schließlich eine Verschiebung auf 2016.

2016 kam, dann Nachrichten über Beta-Tests, dann doch wieder über Verschiebungen, dann lange nichts. Im August 2017 strich Playdek die Segel und Little Orbs übernahm die Entwicklung von Unsung Story. In einem neuen Kickstarter-Update wendet sich nun Matthew Scott von Little Orbs an die Unterstützer, spricht über die Rewards und sogar wieder von Final Fantasy Tactics. Nimmt etwa alles noch ein gutes Ende?

Man wolle von ganz unten wieder anfangen, habe alle Kommentare gelesen und alle Materialien gesichtet. Nun wolle man sich auf das Originalkonzept konzentrieren, das auf Matsunos Design basiert und zu Beginn ausgelobt wurde. Eine große Ankündigung jedenfalls gab es noch: Unsung Story soll nun für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Unterstützer dürfen gespannt sein.

via Siliconera