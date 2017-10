By

Spike Chunsoft veröffentlicht einen neuen Übersichtstrailer zu Attack on Titan 2: Future Coordinates, welches am 30. November 2017 in Japan für Nintendo 3DS erscheinen wird. Nicht zu verwechseln ist das Spiel mit A.O.T. 2, dem neuen Konsolen-Spiel der Serie, das auch schon für den Westen angekündigt ist.

Der Storymodus des Spiels läuft parallel zur zweiten Staffel des Anime und wird den Fokus auch auf andere Arten von Missionen legen. Im „World Mode“ kann man einen eigenen Charakter erstellen und mit bis zu drei anderen Spielern kooperieren. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel.

via Gematsu