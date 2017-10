Über 30 spielbare Charaktere in Attack on Titan 2

Die neueste Ausgabe der Famitsu berichtet wieder über Attack on Titan 2 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs. Das Spiel, das hierzulande A.O.T. 2 heißen wird, bietet demnach über 30 spielbare Charaktere. Neben Eren, Mikasa, Armin und Levi sind das auch Mike Zacharias, Nanaba und Gelgar, welche die Famitsu in dieser Woche neu vorstellt. Auch unerwartete Charaktere sollen geplant sein, heißt es. Deshalb könne man auch nicht ständig jeden Charakter im Story-Modus steuern.

Die Story selbst soll vom Umfang her deutlich größer ausfallen und auf der zweiten Staffel des japanischen Anime basieren. Es wird keine Ergänzungen oder Änderungen an der Geschichte geben. Wohl aber gibt es natürlich einige Nebengeschichten. Mit ihnen könnt ihr die Freundschaft zu Charakteren vertiefen. Attack on Titan 2 wird auch einen Online-Koop-Modus bieten. Weitere Details sollen in einem Livestream am 24. Oktober bekanntgegeben werden, bei dem Producer Hisashi Koinuma Gastgeber ist.

via Gematsu