Hohe digitale Verkaufszahlen für Trails of Cold Steel III

Wie Falcom berichtete, hat The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III die höchsten Verkaufszahlen in Form der digitalen Fassung innerhalb der Serie erreicht. In der ersten Woche wurden dazu über 100.000 physische Retail-Versionen verkauft, doch der Anteil der digitalen Version war höher als bei jedem anderen Teil der Serie. Auffällig ist, dass die Zahlen von Media Create in der ersten Woche 87.261 verkaufte Einheiten für den Titel aufzeigen, während Falcom von 104.401 verkauften Exemplaren berichtet.

Dazu gibt es noch einmal einen Blick auf den Prolog, der allerdings Spoiler enthält, die sich auf die Vorgänger beziehen.

Septian Calendar 1206, Frühling: Inzwischen sind eineinhalb Jahre vergangen, seitdem der Bürgerkrieg in Erebonian ausgebrochen ist. Das Reich Erebonian verwandelte Crossbell in eine Provinz und einige Monate später wurde die Provinz Northumbria annektiert. Somit ist das Reich derzeit die größte Nation und überschreitet mit seinem Ausmaß den langjährigen Feind, die Republik Calvard. In der Zwischenzeit hat die kaiserliche Regierung ihre Mächte zentralisiert. Es sind neue Probleme in diesem Chaos aufgetreten, die Gebiete, die einst von den Adeligen kontrolliert wurden, sind nun geschwächt.

Zur gleichen Zeit bricht die geheime Organisation Ouroboros ihr Schweigen. Im Schatten arbeiten sie zusammen mit der Gruppe Jaeger Corps sowie mit der Republik Calvard, um ihre Gegner zu blenden. Rean landet im Westen des Reiches. Nachdem er den Abschluss an der Akademie Thors erlangt hat, beschreitet er nun den Weg eines Lehrers. Die Lehranstalt hat sich, auf Befehl des Kronprinzen, in eine vollentwickelte militärische Einrichtung verwandelt. Im Kontrast dazu existiert „Thors Military Academy Reaves IInd Branch“. Dieser Zweig nimmt die Kinder der adeligen Bevölkerung sowie Ausländer an. Der Direktor dieser Niederlassung ist der ehemalige Kommandant der „Noble Alliance“. Unter den drei Klassen kümmert sich Rean um Class VII „Special Duty Division“. Die Klassen unterteilen sich in „Class VII Special Duty Division“, „Class VIII Tactics Division“ und „Class IX Accounting Division“.

