Video zum Kampfsystem von Kingdom Come: Deliverance

Entwickler Warhorse Studios hat ein neues Video zu Kingdom Come: Deliverance veröffentlicht, das euch das Kampfsystem des Mittelalter-RPGs im Detail vorstellt. Daniel Vavra und sein Team gehen auf etliche historische Waffen ein, erklären Angriffs- und Kontermöglichkeiten sowie Bewegungsabläufe.

Kingdom Come: Deliverance ist ein Story-basiertes Open-World-RPG, mit dem Spieler ein episches Abenteuer im Heiligen Römischen Reich erleben. Die Rache für die Ermordung der eigenen Eltern führt den Spieler in den Kampf gegen einfallende Truppen, stellt ihn vor spannende Quests und schwerwiegende Entscheidungen. Majestätische Burgen und Schlösser, weitreichende Wälder, aufblühende Städte und noch vieles mehr bestimmen in Kingdom Come: Deliverance das Bild des mittelalterlichen Böhmens.