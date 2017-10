Touhou Sky Arena erscheint für Nintendo Switch

Auf dem Event „Touhou Kouroumu 13“ teilte der Entwickler Area Zero mit, dass der Titel Touhou Sky Arena: Gensoukyou Kuusen Hime Matsuri Climax für Nintendo Switch erscheinen wird. Als Schauplatz dient abermals die Welt Gensokyo, in der sich die Arenen befinden, in denen sich 20 spielbare Charaktere gegenüberstehen. Insgesamt bietet das Videospiel über 70 Musikstücke für die Ohren an. Bis zu vier Spieler können online miteinander spielen.

Ein Veröffentlichungsdatum wurde noch nicht genannt. In Japan ist der Titel für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich.

via Gematsu