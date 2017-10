The Story of Thor ist nun bei SEGA Forever erhältlich

By

In regelmäßigen Abständen erweitert Sega das Label SEGA Forever um weitere Spiele, die dann kostenfrei unter Einblendung von Werbeanzeigen auf iOS- und Android-Geräten gespielt werden können. Dazu zählt ab sofort auch The Story of Thor, das einst 1994 für Mega Drive veröffentlicht wurde. Für 2,29 Euro kann die Werbung auch dauerhaft deaktiviert werden.

The Story of Thor ist ein Action-Rollenspiel, das für seine gewaltige Spielwelt und seine packende Handlung berühmt wurde und sich weltweit über zahlreiche Awards freuen durfte. Der Spieler bekämpft Feinde in der Rolle von Protagonist Prinz Ali, der eine legendäre, goldene Armbinde wiederentdeckt hat und nun die Mission hat, die Welt vor dem bösen Träger einer silbernen Armbinde zu retten. Das sollte ja eigentlich ganz einfach sein – doch schon nach wenigen Spielminuten steht man mächtigen Monstern und kniffligen Rätseln gegenüber.

Wie der Rest der SEGA-Forever-Kollektion bietet The Story of Thor zusätzliche Funktionen wie Ranglisten, Cloud-Speicher und eine integrierte Controller-Unterstützung. Weitere erhältliche SEGA-Forever-Games könnt ihr in unserem Artikel-Archiv nachvollziehen.