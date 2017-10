The Silver 2425: Japanisches Box-Art enthüllt

Auf Amazon Japan wurde das japanische Box-Art von The Silver 2425 enthüllt. Hierbei handelt es sich um eine PlayStation-4-Sammlung, welche neben The Silver Case auch The 25th Ward: The Silver Case beinhaltet. Schöpfer Suda 51 begründet gegenüber Gematsu, weshalb der Titel ausschließlich in Japan erscheint:

Der Grund, weshalb wir The Silver 2425 in Japan veröffentlichen, ist, dass The Silver Case Remaster außerhalb von Steam hier nicht auf den Markt kam. In Amerika haben wir The Silver Case bereits für PlayStation 4 veröffentlicht. Also ja, man kann es separat für PlayStation 4 und Steam erwerben, aber in Japan kommen sie in einem Paket.

The Silver Case ist bereits für PCs und PlayStation 4 in Europa erhältlich, hierzulande gibt es sogar eine Handelsversion der PS4-Fassung. Das Original erschien 1999 für PlayStation. Unseren Test zum neuen Remaster lest ihr hier. The 25th Ward: The Silver Case kommt 2018 auf den Markt. Auch in Japan muss man sich bei The Silver 2425 noch bis zum nächsten Jahr gedulden, denn dort erscheint die Sammlung am 15. März 2018.

via Gematsu