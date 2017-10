By

FuRyu hat eine Teaser-Webseite zu Doraemon: Nobita’s Treasure Island im Internet eröffnet. Das Spiel soll auf dem neuen Doraemon-Animationsfilm „Nobita’s Treasure Island“ basieren, der im März 2018 an den Start geht. In Japan erscheint der Titel am 1. März 2018 für Nintendo 3DS.

via Gematsu