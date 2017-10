Tangledeep erscheint nächstes Jahr für Nintendo Switch

By

Der Rougelike-Dungeon-Crawler Tangledeep erscheint für Nintendo Switch. Dies gab das Entwicklerstudio Impact Gameworks bekannt. Tangledeep existiert bereits in einer Early-Access-Version auf Steam und auf GOG. Die Switch-Version soll Anfang 2018 folgen. Optisch und spielerisch orientiert sich Tangledeep an den alten Zeiten von Secret of Mana und Chrono Trigger.

Ihr durchstreift eine 16-Bit-Welt mit zufallsgenerierten Dungeons und vielen Monstern, Rätseln und Loot. Dabei erwarten euch Spielmechaniken, welche sich an Roguelikes wie NetHack und Shiren the Wanderer sowie Dungeon Crawler wie Diablo anlehnen. Die Musik des Spiels ist einmal modern mit orchestralen Instrumenten aufgenommen worden. Es gibt allerdings auch eine Retro-Version im NES-Stil.

via Gematsu