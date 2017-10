By

Wie Bandai Namco auf dem Event „Dengeki Bunko Fall Festival 2017“ verkündete, gehören die beiden Figuren Ren und Pitohui aus Sword Art Online: Alternative Gun Gale Online zu den spielbaren Charakteren in Sword Art Online: Fatal Bullet. Die beiden Damen werden durch ein kostenloses Update in das Hauptspiel eingefügt.

In Japan erscheint das Videospiel am 8. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und für PCs. Im Westen soll der Titel Anfang 2018 erscheinen.

via Gematsu