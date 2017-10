Sword Art Online: Fatal Bullet: Llen und Pitohui

Bandai Namco hat weitere Details zu Sword Art Online: Fatal Bullet enthüllt, die euch ausführlich die Figuren Llen und Pitohui vorstellen und auf den besonderen Gegenstand „Ultimate Fiber Gun“ eingehen. Als sich der Protagonist zum ersten Mal in das Spiel „Gun Gale Online“ einloggt, gelangt er durch eine glückliche Fügung an eine Begleitung in Form der künstlichen Intelligenz „ArFA-sys“. Das System bietet seinem Meister eine passende Waffe an. In diesem Fall erhält der Protagonist den Gegenstand „Ultimate Fiber Gun“, der zuvor noch von niemandem verwendet wurde.

Das Werkzeug wird mit der Bezeichnung „UFG“ abgekürzt. Dieses wertvolle Objekt hätte noch nicht mit der Spielwelt aus „Gun Gale Online“ verknüpft werden sollen. Die Schusswaffe schießt stabile Drähte ab und erlaubt dadurch eine dreidimensionale Art der Fortbewegung. Das Erscheinen der Waffe zieht die Aufmerksamkeit der anderen Spieler auf sich. Obwohl der Protagonist noch ein absoluter Neuling ist, stecken die anderen große Erwartungen in seine Fähigkeiten oder begegnen ihm mit Neid. In eurer Gruppe können sich gleichzeitig bis zu vier Personen befinden. Ihr gebt den anderen Leuten als Anführer Befehle und regelt damit ihr Verhalten im Kampf.

Llen (gesprochen von Tomori Kusunoki):

Eine Spielerin, die einen zierlichen Avatar gewählt hat, sodass man sie ebenfalls für ein Kind halten könnte. Mit ihrem pinken Outfit hebt sie sich stark von der Umgebung ab. Durch ihr Aussehen könnte man meinen, dass sie niedliche Kleidung mag. Allerdings dient ihr Outfit nur als Tarnung. Sie nutzt ihre übermenschliche Agilität und ihre geliebte Schusswaffe „P-chan“.

Pitohui (gesprochen von Youko Hikasa):

Eine sehr talentierte Spielerin, die den Namen eines giftigen Vogels trägt. Ihre mandelförmigen Augen sind charakteristisch für sie sowie ihre Körpergröße und das Tattoo, welches sich auf ihrer Wange befindet. Als Llen sich zum ersten Mal in die virtuelle Spielwelt einloggte, freundeten sich die beiden miteinander an.

In Japan erscheint das Videospiel am 8. Februar 2018 für PlayStation 4, Xbox One und für PCs. Im Westen soll der Titel Anfang 2018 erscheinen.

via Gematsu