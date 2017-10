Superbeat: Xonic: Termin für Nintendo-Switch-Version

PM Studios hat die Veröffentlichungstermine von Superbeat: Xonic für Nintendo Switch enthüllt. In Nordamerika erscheint das Videospiel als physische Retail-Version und in digitaler Form am 21. November. In Europa dagegen erscheint der Titel am 30. November erst digital. Am 8. Dezember folgt dann die Retail-Fassung für den europäischen Handel. In diesem Rhythmusspiel sind 65 Tracks enthalten. Am Tag der Veröffentlichung folgen dazu als kostenloser Zusatz noch die folgenden Lieder, die als Download bereitstehen:

„Rackin’ Gravity“ von 7 Sequence

„Neko-kun“ von Basiscape

„Select, Start“ von Steven Silo

„Donut Island“ von Steven Silo

„Oh-Wei-Oh“ von Bentley Jones

„Stutta 2.0“ von Bentley Jones

„Talk 2 U“ von Bentley Jones

