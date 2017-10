Super Mario Odyssey begeistert die Fachpresse

By

Vor genau einer Stunde fiel das Embargo zu Super Mario Odyssey. Ein bisschen knapp, einen halben Tag vor dem Release. Aber Grund zum Stornieren der Bestellung gibt es ohnehin nicht. Super Mario Odyssey fährt weltweit beachtliche Testwertungen ein. Angeführt vom frühen Review der EDGE, welche die volle Punktzahl vergab, zogen unzählige renommierte Fachmagazine nach und gaben Super Mario Odyssey Wertungen weit jenseits der 90 Prozentpunkte. Wenn denn überhaupt man eine Wertung unterhalb der vollen Punktzahl vergeben wurde.

Ein kleine Auswahl an Testergebnissen hat @Nibellion in dieser Grafik zusammengefasst. Und in der Tat ist diese kleine Auswahl stellvertretend. Bei OpenCritic kommt Super Mario Odyssey derzeit auf einen Durschnitt von 98 Punkten bei 47 Reviews. Super Mario Odyssey ist ab morgen für Nintendo Switch erhältlich. Derzeit könnt ihr es bei Amazon noch für 47,99 Euro vorbestellen, zehn Euro günstiger als normal. Wenn ihr Prime habt, dann sind es sogar nur 45,99 Euro.