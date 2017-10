Summon Night 6: Termin für Nordamerika bekannt

Nach vielen Verzögerungen hat der Publisher Gaijinworks ein Veröffentlichungsdatum von Summon Night 6: Lost Borders für Nordamerika genannt. In dieser Region soll das strategische Rollenspiel am 31. Oktober als Retail-Version und in digitaler Form für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Veröffentlichung in Europa soll kurz nach diesem Termin stattfinden.

Die Geschichte erzählt euch, je nach Auswahl, von dem männlichen Protagonisten Raj, der ein lebhafter Abenteurer ist oder von der weiblichen Heldin Am, die ernster agiert. Sie beide wollen ihre Heimatstadt „Cocoon World“ beschützen, indem sie bösartige Kreaturen bekämpfen, die aus Lyndbaum eingedrungen sind. Auch wenn ihr euch für eine Hauptfigur entscheidet, wird die andere nicht aus der Handlung verschwinden, sondern steht dem Helden zur Seite.

Man wird auf viele Charaktere aus den vorherigen Teilen der Serie treffen, aber der Publisher versichert, dass man auch ohne Vorkenntnisse den Titel genießen kann. Das 3D-Kampfsystem setzt das Element „Chain Attacks“ ein. Ist ein Feind von zwei oder mehreren Verbündeten umgeben, können die Einheiten die Gegner angreifen und sind in dieser Situation nicht dem Risiko einer Konterattacke ausgeliefert. Neben der normalen Beschwörung können zwei Kameraden ihre Kräfte zu einem „Summon Burst“ vereinen. Mit diesem Befehl rufen sie eine gigantische Kreatur und lösen damit eine mächtige Magie aus.

Kenner der Serie dürfen sich auch auf „Night Conversations“ freuen, die zwischen zwei Figuren stattfindet. Die persönlichen Gespräche laufen je nach Partner anders ab und teilen die emotionale Erzählung in verschiedene Zweige. Für die weitere Unterhaltung sorgen Minispiele wie Angeln und das Kochen von Gerichten. Zwischen PlayStation 4 und PlayStation Vita wird eine Cross-Save-Funktion angeboten. Der Schwierigkeitsgrad kann verändert werden und neben den Szenarien ist es möglich, seine Gruppe in freien Schlachten zu trainieren.

via Gematsu