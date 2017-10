Studio MDHR plant Collector’s Edition zu Cuphead

Cuphead von Studio MDHR ist derzeit in aller Munde. Mal wegen der guten Verkaufszahlen auf Steam, mal wegen dem anspruchsvollen Schwierigkeitsgrad, mal wegen der bezaubernden Optik. Wenn aus einem Nischenspiel ein Spiel wird, das derart viel Aufmerksamkeit bekommt, dann ist in der Regel eine Retailversion nicht weit.

So könnte es sich auch mit Cuphead zutragen, das bisher nur digital für PCs und Xbox One erhältlich ist. Auf die Frage eines Fans stellte Studio MDHR bei Twitter nämlich eine physische Collector’s Edition in Aussicht. Es gäbe Pläne, heißt es – sicher ist also bisher nichts.

In dem Sidescroller im Disney-Look längst vergangener Tage übernimmt man die Rolle von Cuphead oder Mugman, um mit mächtigen Waffen eigenartige Welten zu durchqueren. Die Spielfiguren sind per Hand animiert, die Hintergründe mit Wasserfarbe gemalt und bei der Musik handelt es sich um Jazz-Aufnahmen.