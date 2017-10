Story-Trailer zu Pokémon Ultrasonne und Ultramond

Für Nintendo Switch und Nintendo 3DS stehen in den nächsten Wochen pünktlich zum beginnenden Weihnachtsgeschäft jeweils echte Schwergewichte in den Läden. Während Nintendo Switch auf Super Mario Odyssey setzt, bekommt Nintendo 3DS mit Pokémon Ultrasonne und Ultramond ebenfalls einen potentiellen Blockbuster. Mit einem neuen Trailer führt Nintendo nun in die Story des Abenteuers ein, in dem Necrozmas Kraft eine zentrale Rolle spielt. Es handelt sich um den Trailer, den man zuvor schon für Japan veröffentlichte, nun aber mit Szenen aus der deutschen Version.

Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond bieten eine alternative Geschichte, die in der gleichen Welt spielt wie Pokémon Sonne und Pokémon Mond. Außerdem sind neue Pokémon mit dabei. In Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond kannst du die verschiedenen Welten erkunden, die am anderen Ende der Ultrapforte auf dich warten. Innerhalb der Ultrapforte findest du zahlreiche Warp-Löcher, die dich in die unterschiedlichsten Welten führen. Versuche, möglichst viele von ihnen zu entdecken! Du kannst sogar den Heimatwelten der geheimnisvollen Ultrabestien einen Besuch abstatten!

Pokémon Ultrasonne und Ultramond erscheinen am 17. November für Nintendo 3DS.