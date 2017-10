Spielbare Demo zu Spelunker Party! für Switch erhältlich

Erst Ende September kündigte Square Enix die Veröffentlichung von Spelunker Party! für den Westen an. Ab sofort steht dafür eine spielbare Demo im Nintendo eShop für Nintendo Switch bereit. Der Titel ist schon fast wieder in Vergessenheit geraten und erschien schon im April in Japan für Nintendo Switch.

In der Demo können Spieler einige der unterhaltsamen Elemente des Spiels erleben, bevor Spelunker Party! am 19. Oktober erscheint. Ob solo oder offline mit Freunden im Koop-Modus, die Demo bietet mehrere Level Spelunker-Spaß und einen Einblick in die Abenteuer, die Spieler in der Vollversion bestreiten werden.

Das Spiel basiert auf dem Revival des 80er-Jahre-Klassikers Spelunker, der bereits viele Neuauflagen erlebte. Die letzte heißt Spelunker Z und erschien als Free-to-Play-Spiel für PlayStation 4. Darauf basiert auch die neue Switch-Version. Auf Nintendo Switch können vier Spieler gleichzeitig am TV oder im Tablet-Modus spielen.