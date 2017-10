School Girl/Zombie Hunter erhält Termin für Nordamerika

By

Wie Aksys Games verkündete, wird der Titel School Girl/Zombie Hunter am 17. November in Nordamerika für PlayStation 4 in digitaler Form und im Handel als physische Version erscheinen.

Der Action-Shooter beginnt mit dem Ausbruch einer Zombie-Apokalypse, die ihren Anfang in der prestigeträchtigen Musaku High School nimmt. Fünf Schülerinnen kämpfen, isoliert von der Außenwelt, in der Schule ums Überleben. Der Ableger spielt in derselben Welt wie Onechanbara und enthält ebenfalls eine gute Portion Sexappeal.

Risa Kubota ist eine der fünf Überlebenden und wird von Saori Onishi gesprochen. Ihre Waffen sind das Langschwert und das Sturmgewehr. Dazu gehört auch Sayuri Akiba, die die Stimme von Asuka Ogame hat. Sie kämpft mit Handfeuerwaffe und Holzschwert. Mayaya Himeji wird von Chianmi Hashimoto vertont und wehrt sich mit Schläger und Maschinenpistole.

Auch Enami Kamijou ist Teil der fünfköpfigen Gruppe und hat die Stimme von Sayaka Senbongi. Sie bekämpft die Zombies mit einem Scharfschützengewehr und ihren Tritten. Kaori Ishihara ist die Synchronsprecherin von Rei Kanezaki. Rei kämpft mit Schrotflinte und wendet Karate an. Auch Anna aus den Onechanbara-Spielen steht den Mädchen unterstützend zur Seite und schickt ihnen mithilfe einer Drohne Waffen.

School Girl/Zombie Hunter beinhaltet das „clothes-tear“-System. Wird eine der jungen Frauen angegriffen, nimmt ihre Kleidung Schaden. Das kann sogar so weit gehen, dass sie nur noch in Unterwäsche vor ihren untoten Widersachern stehen. Auf diesen Umstand reagieren die Zombies sogar und die fehlende Kleidung kann als Ablenkung genutzt werden.

via Gematsu