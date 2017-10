Remaster zu Star Ocean: The Last Hope auch im Westen

Square Enix hat bekanntgegeben, dass das kürzlich für Japan angekündigte Remaster von Star Ocean: The Last Hope auch im Westen erscheinen wird. Star Ocean: The Last Hope 4K & Full HD Remaster wird am 28. November im PlayStation Store für PlayStation 4 und bei Steam zur Verfügung stehen. Am gleichen Tag wie in Japan also. Auch im Westen erscheint das Remaster nur digital.

Im Westen wird das Spiel 20,99 US-Dollar respektive Euro kosten. Bis zum 12. Dezember erhalten Käufer bei Steam einen 10-Prozent-Rabatt, ebenso PlayStation-Plus-Abonnenten. Steam-Nutzer bekommen als Bonus bis zum 12. Dezember einen Mini-Soundtrack, PS4-Nutzer erhalten als Bonus bis zum 8. Januar ein PS4-Theme sowie 12 PSN-Avatare.